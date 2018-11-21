باشاغا من ترهونة: نسعى لرأب الصدع بين أبناء الوطن

قال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا من مدينة ترهونة، إن وزارته تسعى لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وإلى حل كافة المشاكل في كافة القطاعات وخاصة الأمنية منها.

وأوضح باشاغا في اجتماع عقده بمقر المجلس البلدي ترهونة خلال زيارته للمدينة الثلاثاء، أن هدف زيارته هو الإطلاع على ما يعانيه المواطن من نقص في السيولة وترد في الخدمات الصحية، عقب زيارته لمستشفى ترهونة العام ومجمع العيادات الطبية بالمدينة.

وكان باشاغا قد التقى خلال زيارته عميد بلدية ترهونة عياد البي ورئيس مجلس حكماء وأعيان وشيوخ المدينة صالح الفاندي وعددا من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وضباط وزارة الداخلية بالمدينة.

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