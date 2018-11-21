أنغيلو توفالو: من حق ليبيا وواجبها أن تنهض مجدداً

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قال وكيل وزارة الدفاع الايطالي أنجيلو توفالو إن الطريقة التي سيتم بها خوض الانتخابات في ليبيا، تمليها المراجع السياسية الرئيسية للبلاد.

وأضاف توفالو في مقابلة مع صحيفة “لا ڤيريتاه”-نقلتها وكالة آكي- أن على إيطاليا تعزيز الحوار بتحفيز الخيارات المشتركة بين المُحاورين المختلفين في ظل احترام سيادة الشعب الليبي، بعد أن وقعت ليبيا ضحية صفحة سيئة من التاريخ، ومن حق ليبيا وواجبها أن تنهض مجددًا .

وأشار إلى أنه بعد إملاء فرنسا للخط عبر خيارات تبين أنها فاشلة-حسب وصفه- وأصبحت تدرك اليوم أن النهج الذي نتبعه هو السبيل الوحيد الممكن.

وأضاف توفالو : (إن كان الرئيس الفرنسي يريد الحوار على قدم المساواة بشأن الملف الليبي، فنحن مستعدون للبحث عن حلول مشتركة، لكن إيطاليا لن تسمح بخطوات أخرى، تقوّض تماسك أوروبا والتوازن الدولي).

وأكد الوكيل على أنه فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة وروسيا في ليبيا ، على أن العلاقات التي تقيمها ايطاليا معهما واضحة للعيان ، فالتفكير بإمتلاك مكانة على الساحة الدولية بدون تغذية هذين المحورين المختلفين ودعمهما، سيكون أمراً ساذجًا، حسب توفالو.

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