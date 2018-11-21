وزير صحة الوفاق يلتقي مستشار رئيس وزراء مالطا

التقى وزير الصحة بحكومة الوفاق، عمر بشير الطاهر مع مستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط نيفيل غافا في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ووضع الوزير على مائدة النقاش ملف الديون المستحقة على ليبيا مقابل علاج الجرحى الليبيين في مالطا.

كما أبدى المستشار المالطي – حسب مانشرته صفحة الوزارة – استعداد بلاده للشروع في تنفيذ البرامج التدريبية لعناصر طبية وطبية مساعدة ليبية .

يُذكر أن مجمل اتفاقيات التعاون التي وقعتها ليبيا مع دولة مالطا في الفترة بين عامي 1968 وإلى 2014 بلغت 48 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات مختلفة.

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