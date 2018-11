انهاء اعتصام 80 مهاجر غير شرعي بميناء مصراتة

قامت السلطات الليبية الثلاثاء بإخلاء سفينة “نيفين” في ميناء مصراتة، التي كان يعتصم على متنها نحو 80 مهاجرا منذ أكثر من عشرة أيام مطالبين بنقلهم لإحدى الدول الأوروبية.

بأمر من النيابة العامة استخدمت القوات الليبية في العملية الرصاص المطاطي وتحدثت بعض الأنباء عن وقوع عدة إصابات في صفوف المهاجرين.

وتم نقل المهاجرين في وقت لاحق إلى مركز احتجاز في منطقة الكرانين في مصراتة. وكان مصدر من إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا تحدث عن وجود مركز إيواء إنساني في طرابلس استحدثته مفوضية شؤون اللاجئين على استعداد لاستقبالهم. وعبرت مصادر متطابقة من منظمات إنسانية دولية في تصريحات عن مخاوفها من توجيه تهم ثقيلة للمهاجرين.

وكان المهاجرون متمسكون بمطلب نقلهم لإحدى الدول الأوروبية، رغم الوضع الصعب الذي كانوا يعيشونه على ظهر السفينة.

فيما تحدث أحد المهاجرين إنه طرحت عليهم مجموعة من الخيارات، إلا أنهم رفضوها بأكملها. وأضاف أنهم دفعوا بين ثلاثة آلاف حتى ثمانية آلاف دينار ليبي، أي ما بين ألفين حتى حوالي خمسة آلاف يورو، للمهربين. وأكدوا طيلة المدة التي قضوها متحصنين في مرأب السفينة أنهم “يفضلون الموت على السفينة، بدل النزول في ليبيا”.

وينحدر هؤلاء المهاجرون من جنسيات مختلفة بينها السودان، جنوب السودان، الصومال، باكستان، بنغلادش، إثيوبيا، والكثير منهم قضى سنوات في السجون الليبية حيث تم اعتراضهم في مناسبات سابقة في عرض البحر.

