واينر: من حق الليبيين معرفة ما يحدث لأموالهم

علق المبعوث الأميركي السابق لليبيا جوناثان واينر حول إساءة التصرف بفوائد الأموال الليبية المجمدة قائلاً ( إن الشفافية حاسمة لمستقبل هيئة الاستثمار الليبية وجميع مؤسسات الحكومة) .

وأضاف واينر في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر:( من حق الشعب الليبي أن يعرف ما يحدث للأموال التي تخص كل الليبيين ).

يشار إلى أن مجلس الأمن أكد في سبتمبر الماضي أن بلجيكا قد تعدت على قرار المجلس بتجميد أموال ليبية في بنوكها، وسمح مسؤولوها بالتصرف في عوائد وأرباح هذه الأموال بشكل غير مشروع.

ويشير جوناثان في تغريدته إلى تقرير صحفي موسع ينطوي على حوصلة أصداء قضية الأموال المجمدة في بلجيكا، من دفاع هيئة الاستثمار الليبية ومن ملابسات وتداعيات القضية داخل المملكة البلجيكية وعموم دول الاتحاد الأوروبي .

Transparency critical to future of LIA and all #Libya natl institutions. Libyan people have right to know about what is happening to funds which belong to all Libyans. https://t.co/L875e33kcR

— Jonathan M Winer (@JonathanMaWiner) November 20, 2018

