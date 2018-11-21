باشاغا يتفقد واقع الخدمات الصحية في ترهونة

زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مستشفى ترهونة العام، حيث اطلع على واقع المستشفى والخدمات المقدمة ، إلى جاب تفقد مجمع العيادات الطبية بالمدينة .

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الوزير في مجلس بلدي ترهونة أكد فيه إن زيارته لمدينة ترهونة تأتي للإطلاع على ما يعانيه مواطني المدينة من نقص في السيولة وتردي الخدمات الصحية في المدينة، ومحاولة حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تعانيها المدينة.

وأستعرض المشاركون خلال الاجتماع عدد من المشاكل التي تعاني منها ليبيا في كافة المجالات، ومحاولة حلحلتها للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وأستمع الوزير خلال هذا الاجتماع إلى شروح وافية من عدد من المسئولين حول عدد من المسائل التي تهم الشأن الأمني.

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