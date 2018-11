باشاغا يؤكد من ترهونة على ضرورة رأب الصدع بن أبناء الوطن الواحد

كشف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تسعى إلى رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد وإنها تسعى إلى حلحلة كافة المشاكل في كافة القطاعات وخاصة الأمنية منها.

حيث أكد باشاغا في اجتماع عقده بمقر المجلس البلدي ترهونة أن زيارته لمدينة ترهونة تأتي للإطلاع على ما يعانيه مواطني المدينة من نقص في السيولة وتردي الخدمات الصحية في المدينة ومحاولة حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تعانيها المدينة.

هذا وحضر الاجتماع عميد بلدية ترهونة ورئيس مجلس حكماء وأعيان ومشايخ المدينة ورئيس المخابرات العامة ونائبه وأمر مركز العمليات المشتركة ومديرا إدارتي العلاقات والتعاون والإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات وعضو من جهاز المباحث العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة ترهونة وعدد من ضباط الجيش ووزارة الداخلية ومدير منفذ طرابلس العالمي.

من جهة أخرى استعرض المشاركون في الاجتماع عدد من المشاكل التي تعاني منها ليبيا في كافة المجالات ومحاولة حلحلتها للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، كما استمع الوزير إلى شروح وافية من عدد من المسئولين حول عدد من المسائل التي تهم الشأن الأمني.

وزار باشاغا أيضاً مستشفى ترهونة العام للإطلاع على ما يعانيه من نقص في الإمكانيات والمعدات الطبية ثم زار مجمع العيادات الطبية بالمدينة والمتوقف عن التنفيذ منذ فترة.

