خلال زيارته الأولى .. سلامة : بني وليد طرفٌ أساسيٌّ في بناء ليبيا ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عميد بلدية بني وليد “سالم علي إنوير” مع رئيس البعثة الأمميّة ، في ليبيا “غسان سلامة” أهمّ المواضيع التي تتعلّق بالمدينة، وأهمّ ما تحتاجه من دعم في شتى المجالات الخدميّة والإنسانيّة .

وأكّد المبعوث الأممي ـ خلال اللقاء أمس الثّلاثاء ـ على تقديم الدّعم بشكلٍ عاجلٍ للبلديّة، لحلحلة المختنقات العاجلة والدّعم العاجل لمؤسّسات الجيش والمؤسّسات الأمنيّة، وتدريب كوادر جديدة وفي كلّ المجالات .

واتّفق الطرفان على أن تكون بني وليد طرفٌ أساسيٌّ في بناء ليبيا؛ لأنها محور ارتكاز، وتتوسّط ليبيا وهي الطوق الأول للعاصمة طرابلس.

وفي سياق آخر، قام عميد البلدية “سالم إنوير” رفقة عضو المجلس البلدي بني وليد “محمد أمبارك رمضان” ، ومدير مديريّة أمن بني وليد، وأمر الكتيبة (172) العسكريّة، وآمر الشّرطة العسكريّة بني وليد، ومهندسي مكتب مشروعات المجلس البلدي بني وليد ، بزيارة إلى البوابة الشّماليّة (وادي دينار)؛ للوقوف على تفعيل البوابة من الجهة الشّماليّة .

هذا وأعطى عميد بلدية بني وليد تعليماته، لمهندسي مكتب المشروعات بالمجلس البلدي؛ لغرض إعداد مقايسة لمقرّ البوابة؛ لغرض صيانتها وتجهيزها للعمل قريبا.

وأكّد عميد بلدية بني وليد، على أن البوابة الشّماليّة للمدينة سيتم تفعيلها وتحديثها وتزويدها بما يلزم ؛ حتى تؤدّي دورها في تأمين المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24