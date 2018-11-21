إدارة الاتصال والمشاركة السياسية التابعة للتكتل المدني الدميقراطي تعقد اجتماعها الأول

بحثت إدارة الاتصال والمشاركة السياسية التابعة للتكتل المدني الديمقراطي، استراتيجية ورؤية الإدارة ومناقشة أهدافها،إلى جانب التطرق إلى الخطة العامة واتجاهاتها بما فيها الشخصيات والمؤسسات وطرق التواصل والاتصال معهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد خلال اليومين الماضيين، برئاسة الدكتور عاطف الحاسية، حيث بحث المجتمعون، كيفية توثيق طرق الاتصال والتواصل بتجهيز مخرجات تقدم إلى الأمانة العامة للتكتل.

وبحسب المكتب الإعلامي للتكتل، تدارس الاجتماع اعتماد تجربة الصواب والخطأ في طرق الاتصال والتواصل، والتي من شأنها تحسين إستراتيجة الإدارة للإعتماد عليها في كيفية المخاطبة والمقاربة.

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