الجامعة العربية: السيناريوهات العسكرية لن تحل الأزمة في ليبيا

قال مدير مكتب الأمين العام بالجامعة العربية حسام زكي، الجامعة العربية ترى أن السيناريوهات العسكرية غير مجدية لحسم الازمة في ليبيا.

وأكد زكي في حواره لجريدة ” صوت الأمة ” المصرية، الثلاثاء، أن الصراع على الثروة والسلطة في ليبيا هو سبب التفرقة بين الأطراف الليبية موضحا أن الحل بيد الليبيين أنفسهم، ودور المجتمع الدولي يقتصر على تقديم المساعدة فقط.

وأوضح زكي عن مؤتمر باليرمو الذي عقد الأسبوع الماضي في إيطاليا بشأن ليبيا، أن الجامعة العربية وجدت في هذا المؤتمر جهد طيب من جانب إيطاليا لما لها من دور مهم في الأزمة الليبية، وتستطيع أيضًا أن تؤثر إيجابًا “إذا أرادت” على الوضع في ليبيا، مؤكدًا “أعتقد أن الإيطاليين بذلوا جهود مخلصة في المؤتمر بهدف دعم الجهد الدولي لتسوية الوضع الليبي.

يشار إلى أن الجامعة العربية والمجتمع الدولي كانا قد استبعدا الحل العسكري في ليبيا وأكدا أن الاتفاق السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية