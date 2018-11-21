المبعوث المالطي يشيد بالوضع الأمني بطرابس ويبدى استعداد بلاده في التعاون الصحي

أشاد مبعوث الخاص لرئيس الوزراء المالطي “نيفين كافا”، بالوضع الأمني واستتباب الأمن داخل العاصمة طرابلس.

وجدد “كافا” خلال لقاءه بوزير الداخلية فتحي باشاغا الثلاثاء في طرابلس، دعم بلاده لحكومة الوفاق في كافة المجالات خاصة في مجال الأمن، وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للوزارة.

وفي سياق متصل أكد “كافا” في لقاءه وزير الصحة عمر الطاهر استعداد بلاده للتعاون في المجال الصحي وتنفيذ برامج تدريبية لعناصر ليبية طبية وطبية مساعدة.

وناقش الطرفان الديون المستحقة على الدولة الليبية جزاء علاج الجرحى الليبيين في دولة مالطا وفق مانشرته الصفحة الرسمية للوزارة.

يُشار إلى أن ليبيا وقعت 48 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات مع دولة مالطا منذ مايو عام 1968 وحتى سبتمبر من العام 2014.

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