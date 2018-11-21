توزيع مادة الدّقيق على المخابز العاملة ببلديّة المرج 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس المجلس التّسييري للبلديّة المهندس “وليد صلهوب” رفقة رئيس لجنة الأزمة والطوارئ المرج عقيد ” وهبي الرّخ” بجولة ميدانيّة داخل مخازن صندوق موازنة الأسعار المرج .

وأشرف عميد البلديّة ورئيس لجنة الطوارئ على عملية توزيع مادة الدّقيق على المخابز العاملة بالبلديّة، حيث تمّ صرف (300) كيس على المخابز المصنّفة بالمرتبة “أ”، وعدد (280) كيس على المخابز المصنّفة بالمرتبة “ب”، وعدد (250 ) كيس على المخابز المصنّفة بالمرتبة “ج”، وذلك بحسب الكشوفات المعدّة من قبل مراقبة اقتصاد المرج ، والتي كان عددها اثنين وستين مخبزًا ، حيث كانت هذه هي الحصّة المخصّصة ، لبلدية المرج لشهر نوفمبر .

وفي السّياق ذاته، اطّلع رئيس المجلس التّسييري ، رفقة رئيس لجنة الأزمة علي كميّات السّلع التّموينيّة، المستهدف توزيعها على الجمعيّات الاستهلاكيّة المخصّصة لبلديّات (المرج – جنوب المرج – السّاحل- توكرة ) لشهر نوفمبر، حيث باشر صندوق موازنة الأسعار، بتوزيعها على أصحاب الجمعيّات الاستهلاكيّة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24