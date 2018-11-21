الفضائيّة الليبيّة: رئيس مجلس الوزراء يبحث العراقيل التي تواجه سير عمل الدّعم المركزي

قرنادة 21 نوفمبر 2018 (وال) – تعهّد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقّتة عبدالله الثني صباح يوم الإثنين بتقديم كافة الدّعم والاحتياجات للإدارة العامة ، للدعم المركزي بوزارة الدّاخلية مشيدا بعمل أعضاء الجهاز؛ وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير الإدارة العقيد صلاح الخفيفي وعدد من ضباطها.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء، في منطقة قرنادة كافة العراقيل التي تواجه سير عمل هذا الجهاز الأمني المهم، وآليات وضع السّبل لحلحلة هذه العراقيل.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على العمل والجهد المبذول من أعضاء الإدارة العامة للدّعم المركزي، مشددا على ضرورة السّير بالإدارة في تأكيد استتباب الأمن في مختلف ربوع البلاد، مع بقية الأجهزة الأمنية متعهدا بتقديم كافة الاحتياجات، التي تضمن سير عمل الإدارة العامة للدّعم المركزي بالشّكل المطلوب. (وال – قرنادة)

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