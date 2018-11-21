بسبب سقوط برجين .. انقطاع الكهرباء على طبرق وضواحيها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكّد مدير إدارة الجهد المتوسّط طبرق” سليمان الخرشوفي” سقوط برجين أمس الثّلاثاء، لنقل الطّاقة الكهربائيّة بمنطقة القرضبة غرب طبرق بــ (50) كلم ؛ بسبب الرّياح القويّة .

وأوضح (الخرشوفي) – في تصريحٍ خاصٍّ لأخبار ليبيا 24 – أن سقوط البرجين تسبب في انقطاع التّيار الكهربائيّ ، من منطقة عين الغزالة غرب طبرق إلى منطقة أمساعد الحدوديّة، لمدة تزيد عن 13 ساعة .

وأضاف أنه تمت الاستعانة، بالشّقيقة (مصر)؛ لتزويدنا بالطّاقة والتي تقدّر بحوالي بـ (80) ميغا، لحين الانتهاء من إصلاح البرجين اللذين سقطا .

وأشار “الخرشوفي” إلى أن سقوط الأبراج ، تسبب في قطع خطي التّميمي طبرق واحد، والّتميمي طبرق اثنين بجهد (220) ، وتسببت في حدوث ظلام تام بهذه المنطقة التي تمتدّ لأكثر من (200) كيلو متراً من عين الغزالة إلى أمساعد .

وتابع “الخرشوفي” أن فرق الصّيانة بشركة الكهرباء تسعى خلال هذه السّاعات على إصلاح العطل ؛ لعودة الكهرباء إلى هذه المنطقة .

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