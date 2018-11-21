الفضائيّة الليبيّة: مجلس النواب يهنئ الشعب والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النّبوي الشّريف

طبرق 21 نوفمبر 2018 (وال) – يُصادف يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام 1440.هـ الموافق للعشرين من نوفمبر 2018.م ، ذكرى مولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمُرسلين سيدنا ونبينا محمّد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم.

وبهذه المناسبـة المباركة ، يتقدّم مجلس النـّـواب إلـى الشّعب الليبي وكافة الشّعوب الإسلامية ، بخالص التّهاني وأصدق الأمنيات، داعين الله عزّ وجلّ، أن يحفظ بلادنا من كل الفتن وأن يمنّ على وطننا، بالأمن والاستقرار ويعمّ السّلام كافة أرجائه . (وال – طبرق)

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