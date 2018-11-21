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الفضائيّة الليبيّة: مجلس النواب يهنئ الشعب والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النّبوي الشّريف

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 21 نوفمبر 2018 (وال) – يُصادف يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام 1440.هـ الموافق للعشرين من نوفمبر 2018.م  ، ذكرى مولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمُرسلين سيدنا ونبينا محمّد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم.
وبهذه المناسبـة المباركة ، يتقدّم مجلس النـّـواب إلـى الشّعب الليبي وكافة الشّعوب الإسلامية ، بخالص التّهاني وأصدق الأمنيات، داعين الله عزّ وجلّ،  أن يحفظ بلادنا من كل الفتن وأن يمنّ على وطننا،  بالأمن والاستقرار ويعمّ السّلام كافة أرجائه . (وال – طبرق)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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