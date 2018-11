عودة تدفق المياه إلى طبيعها بمدن الساحل

المتوسط:

أكدت إدارة منظومة جبل الحساونة-سهل الجفارة لمشروع النهر الصناعي، أن معدلات تدفق المياه إلى مدن الساحل ستعود لوضعها الطبيعي، بعد تذبذبها.

وبينت إدارة المنظومة في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نقصا في الإمداد المائي حدث، أمس الثلاثاء، بسبب زيادة استهلاك بعض المشاريع الزراعية دون التنسيق مع حجرة التحكم.

وأضافت، أنه بعد التواصل مع إدارات المشاريع تم الافاق على الإلتزام بالتعليمات، وجاري العمل على إعادة معدلات التدفق كما كانت عليه سابقا.

