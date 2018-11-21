سلامة يناقش مع عميد بلدية بني وليد الإحتياجات التنموية والإنسانية للمدينة

ليبيا – إلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أمس الثلاثاء مع عميد بلدية بني وليد المنتخب حديثا سالم نوير بمقر البعثة بالعاصمة طرابلس.

سلامة هنأ في تغريدة لبعثة الأمم المتحدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”رئيس بلدية بني وليد على منصبه الجديد حيت تم مناقشة الاحتياجات التنموية والإنسانية للمدينة.

يشار إلى أن الانتخابات البلدية في مدينة بني وليد قد جرت يوم 16 سبتمبر 2018 وقد اعلنت نتائجها في فندق كورنثيا في طرابلس واعلن فوز سالم نوير ليكون العميد الجديد للبلدية خلفاً لعلي النقراط.

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