الرعاية الصحية ببني وليد تنظم ورشة عمل حول سلامة الأطفال

نظم مكتب الرعاية الصحية بني وليد يقوم، ورشة عمل بعنوان “سلامة أطفالنا هي هدفنا ونجاح الحملة هي من أولويات الرعاية الصحية”، بمسرح مدرسة “العلوم الأساسية” بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية “سامي سلامة الوداني” ومدراء المرافق الصحية وفنين التطعيمات.

وافتتح الورشة “سامي سلامة الوداني” مرحب بكافة الحضور وأشاد بدورهم الدائم في نجاح أي حملة تطلقها إدارة الخدمات الصحية بني وليد وان كل الإمكانيات المتاحة ستخصص لمكتب الرعاية الصحية والوحدات المخصصة للتطعيمات من أجل نجاح الحملة وسيكون تواصل الإدارة مع مكتب الرعاية الصحية بشكل يومي لمناقشة كل ما هو جديد وتمن دور الرعاية الصحية في عملها التي تقوم بيه وعلي رأسهم مدير مكتب الرعاية الصحية الأستاذ “أيمن فرج الهوادي”.

