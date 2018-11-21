وكيل تعليم الوفاق يطالب الالتزام بمعايير صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية

دعا وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق عادل جمعة، إلى الالتزام والتقيد بضوابط ومعايير صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

وأكد جمعة في خطاب وجهه إلى مراقبي التعليم بالبلديات، بأن الوزارة أحالت ضمن مخصصات الباب الثاني لمراقبات التعليم المصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، والتي ستصرف للمدارس ليتم صرفها ضمن البنود الواردة في كتابه.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بأن معيار أعداد الطلاب والفصول لكل مدرسة هو الذي سيؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع تلك المخصصات موضحاً بأنه سيتم نشر مخصصات كل مؤسسة تعليمية بكل مراقبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، لافتاً الى أن العمل جارٍ مع وزارة المالية لمضاعفة هذه المخصصات خلال العام القادم.

الجدير بالذكر، تم تخصيص ماقيمته 25 مليون دينار في هذا البند ضمن الترتيبات المالية للعام 2018م.

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