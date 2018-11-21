إخلاء السفينة “نيفين” من المهاجرين دون إصابات خطيرة

قال آمر القطاع الأوسط لحرس السواحل توفيق سكيب، الأربعاء، إن عملية إخلاء سفينة الشحن “نيفين” التي احتجزها مهاجرون غير قانونيين في مصراتة، نُفذت بدقة دون وقوع خسائر بعد صدور أوامر باقتحامها.

وأوضح سكيب، في تصريح للرائد، أن عملية الاقتحام جاءت بعد رفض المهاجرين التفاوض مع سفاراتهم والبعثات الدبلوماسية لبلدانهم، مؤكدا أنهم تفاوضوا معهم للنزول من السفينة إلا أنهم لم يستجيبوا.

وبيّن سكيب أن بعض المهاجرين حاولوا مقاومة رجال الأمن، وقد تعامل معهم رجال الأمن دون إلحاق إصابات خطرة بهم.

يشار إلى أن سفينة الشحن “نيفين” التى تحمل علم دولة “بنما” أنقذت منذ عشرة أيام مهاجرين غير قانونيين قبالة السواحل الليبية، لكنهم رفضوا مغادرة السفينة والنزول في ليبيا.

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