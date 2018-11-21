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مرتفع جوي يُعدّل درجات حرارة بعض المناطق في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترتفع درجات حرارة مناطق الشمال الشرقي بشكل نسبي اليوم الأربعاء، لتأثر المنطقة بمرتفع جوي ستتراوح درجات الحرارة على إثره مابين 21 إلى 27 درجة مئوية.

وتشهد أغلب المناطق الجنوبية طقساً مُعتدلاً ودرجات حرارة تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية، وفقا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتكاثف السحب الماطرة على المناطق الواقعة أقصى الشمال الشرقي واحتمال تساقط زخات أمطار متفرقة .

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات حرارة مناطق الجنوب والشمال الشرقي خلال اليومين القادمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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