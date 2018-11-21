ضبط أحد المشتبه فيهم بمقتل مواطن من سرت في مدينة أجدابيا

سلمت مديرية أمن أجدابيا إلى مديرية أمن سرت أحد الأشخاص المشتبه فيهم في جريمة قتل أحد المواطنين خلال اليومين الماضيين، في منطقة رقم 2 بمدينة سرت.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن سرت، مساعد ضابط عياد الصادق، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنه بعد ورود معلومات مفادها وجود أحد الأشخاص المشتبه فيهم في جريمة قتل أحد المواطنين في مدينة سرت، إثر مشاجرة نشبت بينه والقتيل، أصيب على إثرها الأول بإصابة أدخلته إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.

وأضاف الصادق أن مديرية أمن سرت خاطبت مديرية أمن أجدابيا بوجود شخص مطلوب بمستشفى المقريف في أجدابيا بغية التحفظ عليه إلى حين إرسال دوريات أمنية تقوم بتسلمه ونقله إلى مدينة سرت، مشيرًا إلى تسلم الشخص المتهم صحبة الكتيبة 128 التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى وتسليمه إلى مركز شرطة سرت لمباشرة التحقيقات في القضية.

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