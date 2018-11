المتوسط:

أعلنت مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل، انتهاء شركة درع ليبيا من تنفيذ أعمال الصيانة داخل مطار بني وليد.

وأوضحت المصلحة أن أعمال الصيانة شملت تفعيل منظومة المراقبة بعدد 29 كاميرا مراقبة، وتركيب زجاج برج المراقبة وتغليفه بخشب (الباركي ) ليكون ملائم للظروف الجوية، وإنشاء المقهى الخاص بصالة الركاب.

