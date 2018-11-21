ما سر حملة الانتقادات الواسعة لسفير بريطانيا السابق في ليبيا؟

واجه سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا بيتر ميلت انتقادات كبيرة من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،وذلك في ردهم على تغريدته حول عدم تصديق أحد أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج فرض على الليبيين من قبل المجتمع الدولي.

ومن بين الردود على التغريدة قال أحمد بن عمر” هذه هي الحقيقة التي تخفيها”، وقال سفيان الفاندي”وبطبيعة الحال هو كذلك! وتساءل هل صوتنا له؟ من أحضره إلى السلطة؟ انتخابات؟!”، وأكدت هالة بوقعيقيص ” كل القوى السياسية الليبية الفاعلة الحالية هي التي يفرضها المجتمع المحلي والدولي، وهذا هو السبب في أننا في حاجة ماسة للانتخابات.”

أما عبد الجبار المنفي فقال ” نعم هذا صحيح .. وأنت تعلم أنه صحيح .. لكنك تحب أن تلعب وتكذب على الشعب الليبي”، وأوضح توفيق نصرت “انتهت فترة هذا الرجل لكن خطة الأمم المتحدة مددت فترته ضد قانون ليبيا والمحكمة! وأنت أحد هؤلاء، إذا كنت تذكر يا سيد ميليت”، وقال فرج الأجم ” هذا صحيح جدا! لقد فرضه المجتمع الدولي ، ولا نعرف كيف وصل إلى السلطة”.

المصدر : ليبيا 24

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