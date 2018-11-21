الحركة العامة للكشافة تنفى الاعتداء على مسيرتهم في ذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة البيضاء

ليبيا – نفت الحركة العامة للكشافة والمرشدات اليوم الاربعاء خبر تناولته إحدى الصحف الالكترونية الليبية بشأن التهجم على مسيرة للمرشدات في مدينة البيضاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف من قبل بعض المتشددين المسلحين.

المكتب الاعلامي بمفوضية كشاف الجبل الاخضر أكد على أن هذا الخبر عار عن الصحة وأنه لم يحدث ما جاء في الخبر جملةً وتفصيلاً ، مبيناً بأن الاحتفالات تمت بصورة طبيعية جداً وكانت الاجواء فيه حميمة واحتفالية كعادتها.

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يشار إلى أنه قد إنطلقت مسيرة مفوضية الكشفية في البيضاء صباح الاثنين باتجاه حديقة الشهيدة رقية ، إلا أن الصحيفة نقلت عن أحد أفراد عائلة شاركت ابنتهم في المسيرة أن مجموعة مسلحة وصفتهم بـ”المتشددين السلفيين قد قاموا باخافة الاطفال المشاركين في المسيرة ما جعلهم يخافون ويعودون أدراجهم إلى مفوضية المشافة وهذا ما نفته الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية