ما حقيقة اختطاف 16 مواطنا مصريا في ليبيا؟

نفت وزارة الهجرة المصرية علمها بحادثة اختطاف 16 من مواطنيها يعملون في ليبيا، مؤكدة أنها لم تُخطر بأية أخبار حول تلك الحادثة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، خالد جلال، في تصريحات صحفية إن “الواقعة قد تكون غير حديثة، أو أن هناك تفاصيل غير مفهومة، وإلا كانت وزارة الهجرة علمت بها”.

وأفادت تقارير إخبارية باختطاف 16 مواطنًا من إحدى قرى محافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، يعملون في ليبيا، وسط ترجيحات بأن يكونوا قد وقعوا في يد جماعة مسلحة.

وأشار تقرير إخباري، إلى أن الواقعة جاءت بسبب شجار على مبلغ مالي، بين العمال المصريين ومقاولين ليبيين، حيث اتهم المقاولون العمال بسرقة مبلغ 120 ألف دينار، مما أدى إلى وقوع حادثة الاختطاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية