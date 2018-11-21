معيتيق: نهاية شح السيولة في أوائل العام 2019

توقع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نهاية أزمة شح السيولة النقدية في ليبيا بحلول أوائل العام 2019.

وأشار معيتيق في تصريحات لرويترز أنه بحلول فبراير القادم ستكون أزمة شح السيولة النقدية أمرا من الماضي بعد أن يتم توفير النقد في كافة المصارف وعودة الوضع الطبيعي للعملة النقدية، كاشفا عن إجراءات قادمة لخفض دعم الوقود الذي كلف ميزانية البلاد ما يصل إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، ما قاد إلى عمليات تهريب كبيرة إلى البلدان المجاورة.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط سعت جاهدة للحفاظ على مستوى الإنتاج في الحقول النفطية رغم نقص التمويل والعقبات والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة، مؤكدا أنه تم تخصيص 1.8 تريليون دولار في العام 2019 لتطوير القطاع النفطي.

وأكد معيتيق أن عجلة الاقتصاد ستبدأ بالتحرك مع تدفق الأموال العائدة من تصدير النفط، وهو ما من شأنه أن يساهم في استئناف مشاريع التنمية المتعثرة البالغ عددها أكثر من 4800 مشروع خلال العام 2019 بعد أن تم إيقافها منذ العام 2011 وهو ما سيساعد في خلق فرص عمل.

وكشف معيتيق عن السعر الرسمي المستقبلي للدولار الذي سيكون بين دينارين ودينارين و400 درهم، مبينا وجود حاجة ماسة لاستقرار صادرات النفط والسيطرة على الطلب الداخلي.

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