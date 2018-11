وزير «صحة الوفاق» يلتقي مستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط

المتوسط:

التقى وزير الصحة بحكومة الوفاق، “عمر بشير الطاهر” مستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط”نيفيل غافا” بمقر مكتبه بديوان الوزارة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة الديون المستحقة على الدولة الليبية جزاء علاج الجرحى الليبيين في دولة مالطا.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجال الصحي أبدى “غافا” استعداد بلاده لتنفيذ برامج تدريبية لعناصر طبية وطبية مساعدة ليبية .

ووقعت ليبيا 48 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات مع دولة مالطا منذ شهر مايو عام 1968 وحتى سبتمبر عام 2014.

