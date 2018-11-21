السودان يدعو فرنسا لاجتماع الجوار الليبي

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية بأن الحكومة السودانية دعت فرنسا لحضور اجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم، بصفة مراقب، والمقرر عقده في الـ29 من نوفمبر الحالي.

جاء ذلك في لقاء وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد بنظيره الفرنسي “جان أيف لودريان” بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس، قدم خلاله “الدرديري” شرحاً لجهود السودان الرامية إلى تحقيق السلام في ليبيا، ومبادرته لاستضافة اجتماع دول الجوار الليبي في الخرطوم.

وأكد “الدرديري” خلال هذا اللقاء، على أن جهود السودان في تحقيق السلام والأمن في الإقليم، يأتي بدافع حرص السودان، على صون وحماية أمنه الداخلي.

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