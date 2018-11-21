أخبار ليبيا 24 – خاص

سلم مدير عام جهاز المدن التّاريخية ” الصديق الرقيق ” إلى عميد البلديّة المكلّف “مصطفى بن عائشة ” قرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم (131) لسنة (2018م) بشأن استحداث مكتب لجهاز المدن التّاريخية ببلديّة زليتن.

وتمّ التّسليم، عقب اجتماعٍ تقابليٍّ عقد الإثنين بديوان البلديّة بين المجلس البلديّ زليتن وجهاز إدارة المدن التّاريخيّة، و نوقش خلاله طريقة توضيح المستندات والاستمارات، التي سيتم التّعامل معها عند حصر وتسجيل المباني التّاريخيّة.

وتمّ خلال الاجتماع الاتّفاق على إقامة ورشة عمل داخل بلديّة زليتن، تستهدف طلبة الكليّات ذات الاختصاص ، والعلاقة بالتّاريخ والهندسة ؛ وذلك للقيام بأعمال الحصر الهندسي للمباني الّتاريخيّة .

الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور كلّ من: مدير إدارة شؤون العقارات والاستثمار، ومدير الإدارة الفنيّة ورئيس قسم المشروعات عن الجهاز ومدير مكتب آثار زليتن ورئيس لجنة دوفان، وعدد من المهتمين والمختصين.

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