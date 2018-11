المتوسط:

أهابت مصلحة أمن المرافق والمنشآت بجميع المواطنين والجهات العامة والخاصة، بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف.

وقالت المصلحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الهدف من ذلك، التصدي لأي تجاوزات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات.

