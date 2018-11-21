معيتيق يبحث مع مبعوث رئيس وزراء مالطا سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الثلاثاء المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا وتناول اللقاء أوجه علاقات التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية.

الجانبين بحثا وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي سبل تطوير كافة المجالات والعمل لتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على التعاون من أجل مكافحة عمليات تهريب الوقود والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

ومن جانبه أشاد عضو المجلس الرئاسي بالعلاقات التي تربط ليبيا ومالطا طيلة العقود الماضية في كل المجالات.