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مخزون أمصال “استراتيجي” يصل الجنوب

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت 13 ألف جرعة من مصل سمّ العقارب إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان؛ استعداداً لتوزيعها على مستشفيات ومراكز منطقة الجنوب الشرقي والغربي.

وتسلّمت لجنة أزمة الصحة بالجنوب شحنة الأمصال، يوم الإثنين الماضي، بعد أن تمكنت شركة محلية مُكلّفة من قبل وزارة الصحة بتوفيرها.

ووصف رئيس لجنة أزمة الصحة بالجنوب شحنة الأمصال بـ”المخزون الاستراتيجي” للاستعداد لموسم الصيف القادم، مُشيراً إلى أن اللجنة ستُشرف على عمليات توزيعها بشكل عادل.

يُشار إلى أن مدن المنطقة الجنوبية عانت بشكل كبير، الصيف الماضي، من لسعات العقارب السامة في ظل نقص الأمصال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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