حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء (21 نوفمبر 2018)

تتأثر أغلب مناطق ليبيا، اليوم الأربعاء، بمرتفع جوي يعمل على استقرار العوامل الجوية، مع درجات حرارة معتدلة نسبياً على مناطق الشمال.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن تتراوح درجات الحرارة بين ( 21 – 27 ) لتصل إلى (31) مْ على جالو، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال على أغلب مناطق الجنوب، حيث تتراوح بين ( 25 – 30 ) مْ ولاتتجاوز (23)مْ على غدامس والحمادة.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا اليومين القادمين على أغلب مناطق الجنوب والشمال الشرقي، بينما تتكاثر السحب اليوم على أقصى مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

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