وزير صحة الوفاق يبحث ملف الديون المستحقة على ليبيا مقابل علاج الجرحى في مالطا

بحث وزير الصحة في حكومة الوفاق عمر بشير الطاهر مع مستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط، نيفيل غافا، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، التعاون بين البلدين في المجال الطبي.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، إن الوزير وضع على مائدة النقاش ملف الديون المستحقة على ليبيا مقابل علاج الجرحى الليبيين في مالطا.

من جانبه، أبدى المستشار المالطي استعداد بلاده للشروع في تنفيذ البرامج التدريبية لعناصر طبية وطبية مساعدة ليبية.

وبلغ مجمل اتفاقات التعاون التي وقعتها ليبيا مع دولة مالطا في الفترة بين عامي 1968 وحتى 2014 48 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات مختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط