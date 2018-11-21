ليبيا محور بيان أمريكي إيطالي مشترك

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، نصاً لبيان مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، عززتا فيه التزامهما المستمر تجاه العلاقات الثنائية.

وأوضح البيان أن اجتماعاً دار على مدى يومي 19-20 نوفمبر الجاري، شارك في جلساته كل من: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية “ديفيد هيل”، ونائب وزير الدفاع الأمريكي “ديفيد تراشتينبرغ” ، والمدير العام الإيطالي للشؤون السياسية والأمنية “سيباستيانو كاردي”، وشارك في رئاسة الجلسات، الرئيس الإيطالي للمكتب السياسي العسكري في مجلس الوزراء وزير الدفاع الأدميرال “جيانفرانكو أنونزياتا” .

كما أكد أن الولايات المتحدة وإيطاليا ناقشتا، أربعة مجالات للشراكة تمحورت في تعزيز الهدف من أجل ليبيا موحدة، وحشد الدعم الدولي لجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا في أعقاب مؤتمر باليرمو، والتصدي بشكل فعال للتهديدات الإرهابية لأوروبا والولايات المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في التحالف؛ وتحسين أمن الطاقة في أوروبا وتنويعها؛ وتطوير الاستثمار في الجهود المشتركة والمتعددة الأطراف لتحسين التعاون الأمني والدفاعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

في ختام هذا الحوار الاستراتيجي، أكدت الولايات المتحدة وإيطاليا من جديد تعهدهما المستمر بتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

ونوه البيان إلى أن الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء جيوسيبي كونتي كانا قد أطلقا حواراً في البيت الأبيض في 30 يوليو الماضي، للتركيز على تحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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