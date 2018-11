المتوسط:

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إن الشفافية مسألة حيوية بالنسبة إلى مستقبل هيئة الاستثمار الليبية، وبالنسبة إلى المؤسسات الليبية كافة.

وقال، في تغريده على حسابه بموقع «تويتر» أمس الثلاثاء إن الشعب الليبي له الحق لمعرفة ما يجري للأصول المالية بالخارج، التي تخص الليبيين كافة.

جاء ذلك تعليقًا على تقرير أوردته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية الأسبوع الماضي، ذكرت فيه أن الحكومة البلجيكية لم تكن وحدها التي تصرفت في فوائد الحسابات الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

ونقلت الجريدة عن بيان لهيئة الاستثمار قولها إن بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ استفادت من فوائد الأصول المجمدة، بزعم أن أموال الفوائد على الحسابات التي تراكمت على مدار السنين ليست خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.

The post المبعوث الأمريكي السابق لدى ليبيا يؤكد حق الليبيين في معرفة أصولهم المالية بالخارج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية