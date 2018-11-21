العماري: منطقة العامرة مهمشة والخدمات بها صفر

قال عضو المجلس البلدي هراوة عيسى العماري، أن منطقة العامرة مهمشة بشكل كامل من قبل المجلس البلدي هراوة .

وأضاف خلال حديثه لبرانمج أكثر الذي بثته قناة ليبيا أمس الثلاثاء ، أن منطقة العامرة تبعد 70 كيلومترا شرقي مدينة سرت ، وتتبع بلدية هراوة ، إلا أن الخدمات فيها سيئة جدا ، فالصحة صفر ، والمدارس غير صالحة للدراسة ، كما أن البنية التحتية معدومة ، والشوارع سيئة جدا ، ويوميا نتلقى شكاوى المواطنين حول سوء سياسة تعامل عميد البلدية مع قضايا المواطنين .

وأضاف أننا قدمنا مطالب المنطقة لوزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الذي أوعز بدوره لعميد البلدية بوضع مطالب منطقتنا على سلم الأولويات ، ولكن لا حياة لمن تنادي .

وأشار العماري الى أن البلدية تسلمت مبلغ 2 مليون دينار ليبي ، ولم يصرف منها شيء على مشاريع العامرة ، متهما عميد بلدية هراوة بالاستفراد، وعدم إعطاء أعضاء المجلس حق التدخل بالميزانية وأوجه صرفها .

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