سرت تعاني انقطاعًا كاملاً لمياه النهر الصناعي لأسباب فنية

تشهد مدينة سرت وضواحيها انقطاعًا تامًا لمياه الشرب منذ أمس لأسباب فنية.

من جانبه، قال مدير مكتب الشركة العامة للمياه بسرت، المهندس سعيد الغرشة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن أعمال صيانة ومعالجة الأعطال الفنية المتعلقة بمسارات الإمداد المائي للخزان الرئيس عبر الخط الرئيس لمياه النهر الصناعي، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوضح الغرشة أن المهندسين والفنيين بالشركة يقومون حاليًا بإصلاح الأعطال وصيانة الخط الرئيس للمدينة، لإعادة المياه للمدينة خلال الساعات القادمة.

وكان جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، قال إن حدوث نقص في الإمداد المائي كان بسبب زيادة استهلاك بعض المشاريع الزراعية دون التنسيق مع حجرة التحكم، مشيرًا إلى أنه «بعد التواصل معهم وقبولهم الالتزام بالتعليمات جارٍ العمل على إعادة معدلات التدفق كما كانت عليه سابقًا».

وأشار جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعادة معدلات التدفق كما كانت عليه سابقًا.

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