رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي والسفير الألماني يستعرضان مجالات التعاون المشترك

ليبيا – إلتقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى المهندس الصقر عمران بوجوارى خلال اليومين الماضيين بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا السيد أوليفر اوفتشا والوفد المرافق له.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية مجالات التعاون المشترك ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

حيث رحب رئيس المجلس التسييرى بالسفير أوليفر اوفتشا والوفد المرافق له، أملاً بأن تكون هذه الزيارة بداية لفتح آفاق التعاون مع ألمانيا لما تملكه من إمكانيات فى مجال الإعمار ونزع الإلغام وان تساهم فى دعم إعادة إعمار مدينة بنغازى وجامعة بنغازي وكذلك فى علاج الجرحى ومرضى الأورام والقلب وغيرها باعتبار ألمانيا رائدة فى المجال الطبي والعمل على عودة الشركات الألمانية للاستئناف اعمالها المتوقفة منذ فترة طويلة.

وبدوره عبر السفير الألماني الذى يزور بنغازى لأول مرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيراً الى عمق العلاقات بين ليبيا وألمانيا واستعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا على اجتياز المرحلة الراهنة.



وأضاف بأن الانقسام السياسي من أكبر المشاكل التى تواجه ليبيا ويجب على الليبيين التغلب على هذا الانقسام بأنفسهم، معتبراً عدم الاستقرار عائق أمام الشركات الألمانية التى ترغب فعلاً بالعمل في ليبيا.

كما أكد على إستعداد بلاده في التعاون مع البلديات وتدريب الكوادر البشرية بمجالات التعليم والصحة والعمل على المساهمة فى تطوير النظام الطبي في ليبيا والعمل على عقد ملتقى مشترك بين رجال الاعمال في البلدين الذى سيقام بتونس المدة القريبة القادمة، مشيراً الى أن ألمانيا تدعم عمل المبعوث الاممى لدى ليبيا غسان سلامة.

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