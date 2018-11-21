وفاة طفلين جراء الإسهال والقيء في غات

أعلن مستشفى غات العام، الأربعاء، وفاة طفلين من أصل 50 طفلا نتيجة الجفاف الناتج عن كثرة الإسهال والقيء.

وأوضح المستشفى، على صفحته الرسمية، أن المستشفى استقبل في نوفمبر الجاري، 200 حالة مصابة بإسهال وقيء، بينهم 50 رجلا و 100 امرأة.

وبيّن الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمي عضو الاتحاد الأوروبى للكبد، أن فصل الصيف تكثر فيه أمراض الإيكولاي والسلمونيا والشيجيلا.

يشار إلى أن الإسهال والقيء يصيب الأشخاص نتيجة تناول الوجبات الغذائية غير النظيفة والطعام المكشوف، كما أنها قد تحوي عددا من الميكروبات التي تسبب أعراض التسمم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية