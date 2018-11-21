السكير: اقتحام سفينة “نيفين” جاء بعد استنفاد الوسائل السلمية

قال آمر القطاع الأوسط بحرس السواحل توفيق السكير، إن اقتحام سفينة “نيفين” التي تضم مهاجرين غير نظاميين؛ جرى بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية وبعد 10 أيام من المفاوضات.

وأكد السكير في تصريح لليبيا الأحرار؛ أن اقتحام السفينة واجهته مقاومة من طرف حوالي 7 مهاجرين كانوا هم من يسيطرون ويحتجزون الباقين وفق تعبيره، مؤكدا أن القوة المشتركة استخدمت بإذن من النائب العام الذخيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لإنزال المهاجرين.

كما نفى السكير حدوث أي إصابات بليغة بين المهاجرين؛ مشيرا إلى نقلهم لمراكز الإيواء في مدن مصراتة وزليتن والخمس.

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