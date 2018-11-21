عميد بلدية هراوة ينفي تفرده بالمجلس البلدي

نفى عميد بلدية هراوة زيد بن شرادة، الاتهامات التي وجهت له حول التفرد بمجلس بلدي هراوة والتحكم بأوجه صرف ميزانية البلدية والتقصير بالخدمات .

وقال خلال حديثه لبرنامج أكثر الذي بثته قناة ليبيا أمس الثلاثاء ، أنه تسلم مهام عمله منذ 8 أشهر و20 يوماً ، موضحاً أن أول مشروع أقيم بمنطقة العامرة هو مشروع شبكة المياه بمدينة هواري ، الذي بوشر صرف مخصصاته .

ونوه بن شرادة الى أن الميزانية التي صرفت للبلدية وجهت إلى الخدمات الأساسية ومشاريع المياه والطاقة ، مخصصا حديثه حول المركز الصحي بالمنطقة الذي تضرر خلال الاشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي ، كما وشدد على أن هناك مشاريع ستنجز داخل المنطقة وفق مراحل مخطط لها ومرسومة .

وبيّن بن شرادة أن المجلس البلدي باجتماعه في تاريخ 9-9-2018، قرر المباشرة بالتعاقد مع الشركات المنفذة للمشاريع ، مشددا على أنه قام بجولات ميدانية استمع خلالها لآراء المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لمشروع المياه والمشاريع المزمع تنفيذها .

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