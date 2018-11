المتوسط:

ناقش رئيس البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، مع القائم بأعمال السفارة النيجيرية في ليبيا ألكس كيفاس، ملف المهاجرين.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن غسان سلامة ناقش مع «كيفاس» آخر المستجدات على الساحة الليبية والإصلاحات الإقتصادية، إلى جانب الملتقى الوطني القادم، وجهود دعم وقف إطلاق النار.

