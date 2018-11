المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بمدينة طرابلس السفير أحمد دوغان سفير تركيا لدى ليبيا، وتأتي زيارة السفير التركي الذي انتهت مدة عمله في ليبيا لتوديع الرئيس.

وتقدم السفير بالشكر للسراج على ما وجده خلال عمله في ليبيا من رعاية واهتمام، وعبر عن تقديره لما يبذله سيادته من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وما تحقق من إنجازات على أكثر من صعيد، كما أعرب عن امتنانه لحرص سيادته على توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أشاد السراج، بما بذلته دوغان طوال مدة عمله من جهود لتنمية وتطوير العلاقات الليبية التركية، ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية التركية من تعاون مع حكومة الوفاق الوطني، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

The post تفاصيل لقاء «السراج» مع سفير تركيا لدى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية