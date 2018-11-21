اجتماع لاختيار مرشح الرئاسي الجديد عن الغربية

علمت 218 من مصادر خاصة أن اجتماعاً تحضيرياً، عُقد صباح اليوم بغابة النصر بطرابلس، ضم لجنتي التواصل بمجلسي النواب والدولة عن المنطقة الغربية.

وأفادت المصادر بأن المجتمعين ناقشوا اختيار مرشح عن المنطقة الغربية للتشكيلة التي يجري الإعداد لها للمجلس الرئاسي الجديد، وفقاً للآلية التي تم الاتفاق عليها سلفاً بين المجلسين.

وأكد المجتمعون إصرارهم للمضي قدماً لإنجاز هذا الاستحقاق بكل شفافية وحياد، في أجواء من التفاؤل والثقة والتوافق.

وبحسب المصادر الخاصة، فإن لقاء مرتقباً يجري الترتيب له سيجمع بين رئيسي اللجنتين والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لإحاطته بمستجدات عمل لجنة التواصل بشأن تشيكل مجلس رئاسي جديد.

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