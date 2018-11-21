أعضاء مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الغربية يجتمعون لإختيار مرشحهم لعضوية الرئاسي الجديد

ليبيا – كشفت لجنة التواصل لأعضاء مجلسي النواب والدولة عن الممنطقة الغربية اليوم الربعاء عن عقدهم الاجتماع التحضيري الأول بقاعة غابة النصر في طرابلس لبحث إختيار مرشحهم لعضوية المجلس الرئاسي الجديد.

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اللجنة أوضحت بأن عملية إختيار مرشحهم لعضوية الرئاسي عن المنطقة الغربية ستتم وفقاً للآلية التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين ، مبينةً بأنه ساد الجلسة الاولى اجواء من التفائل والثقة والتوافق والاصرار على انجاز الاستحقاق بكل شفافية ووضوح.

يشار الى أن المجلسين كانا قد إتفقا على أن يقوم أعضاء كل ” إقليم ” من الأقاليم التاريخية الثلاثة ( برقة – طرابلس – فزان ) بترشيح عضو واحد للمجلس الرئاسي الجديد الذي يسعى النواب والدولة إلى تكوينه من رئيس ونائبين.

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