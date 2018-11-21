افريكا انتيليجنس: كارة يسيطر على المصرف الليبيي الخارجي

نشر موقع افريكا انتيليجنس تقريرا بعنوان “عبد الرؤوف كارة يسيطر على المصرف الليبي الخارجي” أكد أن كارة وسع نفوذه على الرتب العليا في المصرف الليبي الخارجي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لخطابات الاعتماد في ليبيا.

وبحسب التقرير فقد استخدم كارة عضلاته العسكرية لتسهيل تعيين أشخاص في البنك التجاري الليبي ، وهو البنك التجاري الرائد في ليبيا ، وبالتالي منح نفسه حقوق التفتيش على جميع عملياته المالية ، وعلى وجه الخصوص ، مدفوعاته بالعملات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن مليشيات كارة ، تسيطر بالفعل على مطار معيتيقة ، وأضاف التقرير أن المصرف الليبي الخارجي يتلقى عائدات النفط في البلاد ، التي يدفعها إلى مصرف ليبيا المركزي ، ولكنه أيضًا المصدر الرئيسي لليبيا لخطابات الاعتماد التي تُستخدم لتمويل جميع عمليات الاستيراد، والتي تمنح إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية ، والتي تكون قيمتها في السوق السوداء أكبر بعدة مرات من تلك التي يقدمها سعر الصرف الرسمي.

وأكد التقرير أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الميليشيا السيطرة على إصدار خطابات الاعتماد، فقد نشرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة تقريراً في 5 سبتمبر الماضي أشار إلى خطابات الاعتماد الممنوحة إلى “الوتر” ، وهي شركة يسيطر عليها أبو بكر الطاهر أبو بكر بو سهمين ، وهو شريك تجاري لقائد كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري.

وقد ميز كاره نفسه بالفعل في منتصف سبتمبر في “تأمين” المكتب الرئيسي للشركة الوطنية للنفط ، ليحل محل مليشيا النواصي مرة أخرى في القيام بذلك واختتم التقرير بأن هذه المآزق العسكرية تفسر بلا شك السبب في أن فايز السراج ، الذي حاول تقليص نفوذ كارة ، يأمره ، ولا سيما بتسليم السيطرة على مطار معيتيقة ، سرعان ما تراجع. في 1 أكتوبر ، أعطاه حتى المرتبة الرسمية الرئيسية.

المصدر/ افريكا انتيليجنس