 احتفالات بنغازي بالمولد النبوي لم تتعرض لعراقيل

أكدت مفوضية كشاف الجبل الأخضر أن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي سارت وفق المخطط وتمت دون أي معوقات.

ويأتي هذا التصريح عقب تداول مواقع إخبارية أنباء لتعرض الاحتفال في المدينة للإلغاء بسبب مضايقات من جماعات متشددة، وفي تصريح خاص لموقع 218 أفاد محمد محاوش القائد الكشفي بمفوضية الجبل الأخضر بأن الاحتفالات لم تتعرض لأي عراقيل، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، كما دعا وسائل الإعلام تحري الدقة عند نشر الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها.

وشدد بيان مفوضية كشاف الجبل الأخضر أن مثل هذه الأخبار العارية عن المصادر الموثوقة والصور المصاحبة ما هي إلا اصطياد في الماء العكر، لتضييع فرحة أبنائنا الفتيان والفتيات بهذه المناسبة العظيمة التي جرى الاحتفال بها في جو من الفرح.

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