إنارة الطريق المزدوج وسط مدينة سرت

قامت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء بمباشرة أعمال صيانة إنارة الطريق المزدوج وسط المدينة بمشاركة قسم الإنارة العامة سرت ودائرة الإنارة الوسطى.

وأفاد رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت أن العمل متواصل بالتنسيق مع إدارة الشركة والمجلس البلدي سرت في توفير المواد اللازمة للصيانة.

وأضاف أنه تم حصر الأضرار واحتياجات العمل لتنفيذ أعمال الصيانة وتم توفير جزءً منها وفي انتظار توفير باقي الاحتياجات لاستكمال أعمال الصيانة.

